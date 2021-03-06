Кремль и Совфед опровергли информацию о новом повышении пенсионного возраста в 2022 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на повестке не стоит вопрос о новом повышении пенсионного возраста.

"Нет. Это абсолютное неправильное заявление", - заверил Песков.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что в 2022 году в России снова будет повышен пенсионный возраст.

Его слова опровергли и в Совете Федерации.

"Это ничем не подтвержденная страшилка, связанная, видимо, с одним - приближением предвыборной кампании", - сообщил зампред комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский, пишет РИА Новости.

По словам Рязанского, ближайшее повышение пенсионного возраста может случиться "через 90 лет, не раньше".