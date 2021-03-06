Врачи вышли на митинг оппозиции в Тбилиси

К акции протеста оппозиции у парламента Грузии присоединились медики.

"Через несколько дней мы установим палатку неотложной помощи, где постоянно будут находиться врачи и медперсонал, которые будут оказывать медицинскую помощь гражданам", - рассказала врач Софо Джапаридзе, пишет Sputnik Грузия.

Помощь населению будет оказываться бесплатно, так медики хотят выразить поддержку гражданам.

Палатки оппозиционеров уже неделю стоят у здания парламента в Тбилиси. Оппозиция продолжает требовать проведения досрочных парламентских выборов и освобождения председателя партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.