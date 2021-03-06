Главный инфекционист США: данные о "Спутнике V" достаточно хорошие
Главный инфекционист США, советник президента США Джо Байдена Энтони Фаучи оценил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости.
Фаучи ответил на вопрос, какую бы вакцину он предпочел - российскую или китайскую.
"Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", - признал он в интервью греческому телеканалу Skai.
Инфекционист добавил, что его не беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах вакцин. По его словам, все неприятные ощущения после вакцинации проходят в течение суток.
Вестник Кавказа
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