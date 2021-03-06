Флеболог развеял мифы о капроновых колготках

Никакие колготки не могут привести к проблемам с кровообращением, заверил врач УЗИ-диагностики, флеболог Амиран Демуров.

"Если мы ведем речь о просто капроновых колготках, которые обладают утягивающим, поддерживающим, моделирующим эффектом, они не несут никакой медицинской составляющей. Нельзя говорить, что они вредят, если не брать аллергию на капрон. Они не настолько утягивают, чтобы где-то передавить крупные магистрали вен или артерий", - рассказал медик в интервью радио Sputnik.

Также он развеял миф о том, что колготки не греют. Согревающий эффект есть даже у капроновых колготок в сеточку. "Под ними образуется слой воздуха, который неподвижно прилегает к коже, а воздух - хороший теплоизолятор, он прогревается от кожи и дальше защищает кожу от охлаждения. То есть какой-то согревающий эффект есть", - поделился флеболог.

Он сообщил, что при варикозе назначаются специальные колготки или чулки - лечебный компрессионный трикотаж, который улучшает циркуляцию крови, уменьшает отеки и правильно распределяет давление.