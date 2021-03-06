МЧС Подмосковья предупреждает о метели, ветре и гололедице 7 марта

В воскресенье 7 марта в Московской области продлится непогода, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В период с 9:00 до 21:00 7 марта в Московской области ожидается снег, метель, гололедица, местами снежные заносы, ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с", - предупреждают в МЧС Подмосковья.

Жителей региона просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам рекомендуется значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.