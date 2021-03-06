Завершилась командировка спецназа Сибирского округа на Северный Кавказ

Врио командующего Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе генерал-майор Андрей Владимиров посетил пункт временной дислокации отряда спецназа Сибирского округа войск национальной гвардии РФ и поблагодарил их за выполнение задач в регионе, сообщает пресс-служба ОГВ(с).

"Командование ОГВ(с) отмечает сплоченность, стойкость и профессионализм личного состава отряда специального назначения, эффективно действовавшего в горно-лесистой местности, в быстро меняющейся обстановке, осложненной неблагоприятными климатическими условиями. Вы успешно достигли поставленной перед вами цели и решили поставленные задачи, подтвердив традиционно высокий уровень мастерства бойцов спецназа Сибирского округа Росгвардии", - сказал Владимиров.

Отличившиеся военнослужащие получили ведомственные награды, грамоты и благодарности.