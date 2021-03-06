ВОЗ: ситуация с коронавирусом в России улучшается вторую неделю

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович оценила текущую ситуацию с коронавирусом и вакцинацией в России, пишет ТАСС.

"Вторую неделю подряд в Европейском регионе ВОЗ, к которому относится Россия, было зарегистрировано менее 1 млн новых случаев, передача инфекции в регионе продолжает замедляться. Уменьшение числа новых случаев за последний месяц обусловлено странами, которые принимают меры в области общественного здравоохранения и социальной сферы, в их число входит Российская Федерация", - заявила Вуйнович.

Она добавила, что пока сложно строить прогнозы по возвращению к нормальной жизни.

"Важно сохранять высокие темпы вакцинации, защитить уязвимые группы населения (пожилые и с сопутствующими заболеваниями) и продолжать соблюдать профилактические меры", - отметила представитель ВОЗ.

Вуйнович сообщила, что "ситуация с вакцинацией выглядит оптимистично", и отметила тот факт, что зарегистрированы уже три российские вакцины.