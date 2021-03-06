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Сергей Назаров прибыл с рабочим визитом в Кабардино-Балкарию

Сергей Назаров прибыл с рабочим визитом в Кабардино-Балкарию

В субботу в Кабардино-Балкарии с рабочим визитом находится заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Встреча главы КБР Казбека Кокова и Сергея Назаров проходит в курортной зоне Приэльбрусья. Они обсуждают перспективы развития инфраструктуры и туристических объектов региона.

В продолжение визита состоится совещание в Нальчике по вопросам социально-экономического развития Кабардино-Балкарии.

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Вестник Кавказа

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