Сергей Назаров прибыл с рабочим визитом в Кабардино-Балкарию
В субботу в Кабардино-Балкарии с рабочим визитом находится заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Встреча главы КБР Казбека Кокова и Сергея Назаров проходит в курортной зоне Приэльбрусья. Они обсуждают перспективы развития инфраструктуры и туристических объектов региона.
В продолжение визита состоится совещание в Нальчике по вопросам социально-экономического развития Кабардино-Балкарии.
Вестник Кавказа
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