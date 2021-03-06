Митинг отставных военных в поддержку главы Генштаба Армении проходит в Ереване

В Ереване у здания Минобороны Армении собрались около 400 отставных военных, они проводят митинг в поддержку начальника Генштаба Оника Гаспаряна, передает ТАСС.

"Мы собрались здесь, чтобы поддержать нашего боевого товарища Оника Гаспаряна. Он олицетворяет армию, а армия не проиграла в этой войне. Политическое руководство специально привело к этому поражению", - сообщил один из участников акции.

Митингующие стоят на парковке у здания оборонного ведомства в оцеплении полиции. Обстановка спокойная.

После митинга состоится шествие до проспекта Баграмяна, там в 15:00 по местному времени запланирован очередной митинг оппозиции.