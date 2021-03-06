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Максим Орешкин заразился коронавирусом

Максим Орешкин заразился коронавирусом

Помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом, об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин провел совещание по социально-экономическому развитию Кузбасса, он отметил, что Орешкин "очень много работал, чтобы эта программа случилась".

"К сожалению, он (Орешкин) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья", - сказал премьер, добавив, что Орешкин находится на связи.

Максим Орешкин до 15 января 2020 года был главой Минэкономразвития.

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Вестник Кавказа

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