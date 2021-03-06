Российский "Спутник V" завоевывает мир

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" занимает второе место в мире по популярности.

"Спутник V" разрешен к применению в 45 странах, первое место занимает AstraZeneca, разрешенная в 49 странах мира. Замыкает тройку Pfizer - 43 страны. Остальные вакцины одобрены менее чем в 20 странах мира каждая. О том, что российский препарат вышел на второе место сообщили в официальном аккаунте вакцины в Twitter, который ведет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), занимающийся продвижением "Спутника V" на зарубежных рынках, пишет РИА Новости.

Общая численность населения стран, где одобрен "Спутник V" составляет более 1,2 млрд человек.

Российская вакцина одобрена к применению в России, Беларуси, Словакии, Иране, Аргентине, Сербии, Алжире, Палестине, Тунисе, Армении, Мексике, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Ираке, Венгрии, ОАЭ, Республике Гвинея, Никарагуа, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, , Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Боливии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавируса. Минздрав России одобрил ее в августе 2020 года.

Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало проверку вакцины "Спутник V" на соответствие стандартам ЕС по эффективности и качеству. Оценку намерены провести в сокращенные сроки. Две страны Евросоюза Венгрия и Словакия уже одобрили применение "Спутника V" на национальном уровне.