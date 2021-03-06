В порты России отправлена первая партия белорусских нефтепродуктов
Поставки белорусских нефтепродуктов в российские порты начались с 5 марта, пишет РИА Новости.
"5 марта для перевалки в терминале ООО "Портэнерго", морской порт Усть-Луга, несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина", - сообщает Минтранс России, пишет РИА Новости.
Груз от ОАО "Мозырский НПЗ" прибудет в терминал "Портэнерго" 9 марта.
Вторая партия груза была отправлена 6 марта в АО "Петербургский нефтяной терминал".
Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты было заключено 19 февраля. Ранее нефтепродукты Беларуси отправлялись в прибалтийские порты.
Вестник Кавказа
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