Более 500 человек за сутки заразились коронавирусом в Армении

В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 508.

Общее число заражений в республике достигло 174 257, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Излечились 164 654 человека, умерли от осложнений коронавируса 3 219 человек, за сутки - 4. Еще 824 пациента с коронавирусом умерли по другим причинам.

С начала пандемии в Армении провели 747 879 тестов на выявление коронавируса.