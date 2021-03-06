Более 500 человек за сутки заразились коронавирусом в Армении
В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 508.
Общее число заражений в республике достигло 174 257, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Излечились 164 654 человека, умерли от осложнений коронавируса 3 219 человек, за сутки - 4. Еще 824 пациента с коронавирусом умерли по другим причинам.
С начала пандемии в Армении провели 747 879 тестов на выявление коронавируса.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться