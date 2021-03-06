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Американский сенатор блокирует кандидатуру главы ЦРУ ради новых санкций по "Северному потоку - 2"

Американский сенатор блокирует кандидатуру главы ЦРУ ради новых санкций по &quot;Северному потоку - 2&quot;

В США сенатор от штата Техас республиканец Тед Круз решил блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пока не будут расширены санкции Вашингтона против проекта "Северный поток - 2".

"Я сниму блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства - сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина", - сообщил сенатор в Twitter.

Круз может существенно задержать утверждение кандидатуры, но не остановить его. Профильный комитет уже единогласно рекомендовал Бернса на пост главы ЦРУ. Скорее всего, верхняя палата конгресса утвердит его кандидатуру и без участия Круза.

Напомним, США уже наложили санкции на судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС", однако в сенате считают их недостаточными, пишет РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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