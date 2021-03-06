В Германии считают, что "Северный Поток - 2" - мост с Россией, который нельзя разрушать

"Северный Поток - 2" необходимо завершить, уверен координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

"Как из экономических соображений, так и с учетом национальной экономики мне кажется, было бы безответственно не завершать этот проект", - отметил Заатхофф.

Газопровод уже построен на 97%, он важен для диверсификации источников, для газоснабжения Германии и Евросоюза.

"Газопровод – это тоже своего рода мост, соединяющий Германию и Россию, а также Европейский Союз с газовой сетью России. Эти связи нужно устанавливать и поддерживать, а не разрушать. Даже в нынешнее время", - подчеркнул представитель правительства Германии.

Поддерживать отношения между странами нужно еще и по причине общих климатических проблем, бороться с ними можно только совместно. "Я бы хотел увидеть успех в совместной работе, с немецкой и российской стороны, в соответствии с целями Парижского соглашения по климату до 2050 года, хотелось бы такого же интенсивного сотрудничества в энергетике, как и сейчас, однако, основанного на возобновляемых источниках энергии, таких как, например, водород", - поделился Заатхофф.