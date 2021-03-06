В России выявили 11 тыс новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России коронавирус нашли еще у 11 тыс человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 11 022 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 290 (11,7%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

В Москве - 1 820, в Петербурге - 975, в Московской области - 746. В Краснодарском крае - 140, в Ставропольском крае - 135, в Кабардино-Балкарии - 67, в Крыму - 65, в Дагестане - 41, в Карачаево-Черкесии - 30, в Северной Осетии - 27, в Адыгее - 14, в Ингушетии - 11, в Чечне - 11.

Суточный прирост составил 0,26%, общее число заражений в России достигло 4 312 181 случая.

Выписаны за сутки 15 027 человек, за все время - 3 900 348 человек.

Умер за сутки 441 пациент с коронавирусом, с начала пандемии - 88 726 человек.