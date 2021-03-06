Представители дипкорпуса приехали на освобожденные территории Азербайджана

Визит представителей дипломатического корпуса на освобожденные территории Азербайджана начался в субботу утром.

Об этом сообщил помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.

Представители дипкорпуса посетят освобожденные Физулинский, Губадлинский и Лачинский районы Азербайджана.

"Выражаем признательность послам, руководителям международных организаций и военным атташе за то, что они присоединились к нам в ходе этого визита", - добавил Гаджиев.