Представители дипкорпуса приехали на освобожденные территории Азербайджана
Визит представителей дипломатического корпуса на освобожденные территории Азербайджана начался в субботу утром.
Об этом сообщил помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.
Представители дипкорпуса посетят освобожденные Физулинский, Губадлинский и Лачинский районы Азербайджана.
"Выражаем признательность послам, руководителям международных организаций и военным атташе за то, что они присоединились к нам в ходе этого визита", - добавил Гаджиев.
Вестник Кавказа
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