Главная » Новости

США продлили санкции против Ирана

США продлили санкции против Ирана

Президент США Джо Байден продлил санкции против Ирана, которые Белый дом продлевает ежегодно с 1995 года.

В Вашингтоне считают, что действия и политика Ирана представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.  Среди угроз, исходящих от Ирана, перечислены "распространение и разработка ракет и других асимметричных и обычных вооружений", поддержка "региональной агрессии" и террористических группировок, "пагубная деятельность Корпуса стражей Исламской революции", пишет "Интерфакс".

В этом году продление санкций происходит на фоне возможного возвращения США в ядерную сделку с Ираном. О возвращении к СВПД Байден говорил в ходе предвыборной кампании.

1455 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!