США продлили санкции против Ирана

Президент США Джо Байден продлил санкции против Ирана, которые Белый дом продлевает ежегодно с 1995 года.

В Вашингтоне считают, что действия и политика Ирана представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Среди угроз, исходящих от Ирана, перечислены "распространение и разработка ракет и других асимметричных и обычных вооружений", поддержка "региональной агрессии" и террористических группировок, "пагубная деятельность Корпуса стражей Исламской революции", пишет "Интерфакс".

В этом году продление санкций происходит на фоне возможного возвращения США в ядерную сделку с Ираном. О возвращении к СВПД Байден говорил в ходе предвыборной кампании.