В Грузии еще 355 человек заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Грузии выявили 355 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных в республике достигло 272 617 человек, сообщается на официальном сайте StopCov.

За сутки выписан из ковид-клиник 91 человек, за все время - 266 344. Умерли за сутки 4 пациента, с начала пандемии - 3 567 человек.

Показатель инфицирования за сутки составил 1,8%, за последние семь дней - 1,44%.

В карантине находятся 312 человек, в стационарах наблюдаются 1 387, в ковид-гостиницах остаются 142 человек.