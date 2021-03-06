Премьер Словакии: мы не откажемся от "Спутника V"
Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил в пятницу вечером, что страна не станет возвращать российскую вакцину обратно.
"Итак, "Спутник [V]" не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии. По правде говоря, я бы никогда не позволил вернуть [вакцины] назад", - написал он в Facebook.
Матович добавил, что Словакия не станет не основании своего членства в ЕС отказываться от "качественной вакцины только из-за того, что она изготовлена в России".
Ранее Минздрав Словакии выдал разрешение на использование "Спутника V" без регистрации в Евросоюзе.
Президент Словакии Зузана Чапутова выразила резкое недовольство закупкой российского препарата.
Вестник Кавказа
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