Премьер Словакии: мы не откажемся от "Спутника V"

Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил в пятницу вечером, что страна не станет возвращать российскую вакцину обратно.

"Итак, "Спутник [V]" не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии. По правде говоря, я бы никогда не позволил вернуть [вакцины] назад", - написал он в Facebook.

Матович добавил, что Словакия не станет не основании своего членства в ЕС отказываться от "качественной вакцины только из-за того, что она изготовлена в России".

Ранее Минздрав Словакии выдал разрешение на использование "Спутника V" без регистрации в Евросоюзе.

Президент Словакии Зузана Чапутова выразила резкое недовольство закупкой российского препарата.