США рвутся "урегулировать" ушедший в прошлое "нагорно-карабахский конфликт"

Америка готова продолжать участвовать в "урегулировании нагорно-карабахского конфликта", об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы армянского правительства.

В нем говорится, что участники беседы обсудили сложившуюся в регионе по окончании Второй Карабахской войны ситуацию, отметив "необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ".

Пашинян также поднял вопрос армянских "военнопленных". "В этом контексте американская сторона подчеркнула важность деятельности сопредседателей Минской группы и выразила готовность продолжить свою роль в урегулировании конфликта", - поясняется в сообщении.

Кроме того, в ходе беседы армянский премьер-министр, коснувшись темы двусторонних отношений, дал "высокую оценку" "постоянной поддержке", которую Армения, по его словам, получает со стороны Америки, а также роли США в МГ ОБСЕ.

Напомним, нагорно-карабахский конфликт был полностью урегулирован подписанием трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года.