Goldman Sachs прогнозирует Brent по $80

Goldman Sachs Commodities Research поднял прогноз цены на нефть Brent во втором и третьем кварталах текущего года на $5 за баррель. Об этом сообщают СМИ.

К соответствующим выводам аналитика банка пришли после того, как участники сделки ОПЕК+ оставили в силе большую часть ограничений на добычу на апрель, уточняет РБК.

В частности, кредитная организация ожидает цену на Brent на уровне $75 за баррель во втором квартале и $80 за баррель в третьем квартале текущего года.