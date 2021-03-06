В UFC работают над очередным боем между Макгрегором и Порье

Третий бой между бывшим ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье планируется провести летом 2021 года. Об этом сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

По его словам, Макгрегор жаждет реванша. "Конор снова хочет драться. Он хочет матча-реванша с Дастином Порье, и он хочет его получить как можно скорее. Мы над этим работаем. Надеюсь, этим летом он состоится", - сказал глава промоушена.

Он также выразил мнение, что поражение вернуло Макгрегора в действительно хорошее положение. "Это классический Рокки III. Когда ты прибываешь к месту боя на яхте в одежде от Версаче, когда у тебя есть все деньги мира, трудно оставаться голодным", -цитирует Уайта MMA Junkie.

Напомним, бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье состоялся 23 января на турнире UFC 257, проходившем на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ). Победу во втором раунде техническим нокаутом одержал Порье. Это был матч-реванш Конора с Порье. Первый их бой состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. После поединка Макгрегор был отстранен из UFC на 6 месяцев по медицинским соображениям.