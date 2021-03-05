На Ставрополье к 8 марта создадут огромную восьмерку из 8 тыс рукодельных цветов
В преддверии Международного женского дня 8 марта в Ставропольском крае соберут 88-метровую восьмерку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Предгорного муниципального района.
Мероприятие состоится в селе Новоблагодарном.
Для праздничной восьмерки дети дошкольного возраста, школьники, волонтеры, сотрудники администрации и их семьи, а также все желающие изготовят около 8 тыс бумажных цветов. В дальнейшем их планируют использовать для создания праздничных декораций в сельских Домах культуры.
Также в день изготовления гигантской восьмерки состоится танцевальный флешмоб "Если бы не ты" - так дети и папы хотят признаться в любви мамам.
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться