На Ставрополье к 8 марта создадут огромную восьмерку из 8 тыс рукодельных цветов

В преддверии Международного женского дня 8 марта в Ставропольском крае соберут 88-метровую восьмерку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Предгорного муниципального района.

Мероприятие состоится в селе Новоблагодарном.

Для праздничной восьмерки дети дошкольного возраста, школьники, волонтеры, сотрудники администрации и их семьи, а также все желающие изготовят около 8 тыс бумажных цветов. В дальнейшем их планируют использовать для создания праздничных декораций в сельских Домах культуры.

Также в день изготовления гигантской восьмерки состоится танцевальный флешмоб "Если бы не ты" - так дети и папы хотят признаться в любви мамам.