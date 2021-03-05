Путин назначил двух казачьих атаманов

Атаманом Терского казачьего общества стал Виталий Кузнецов, Черноморского казачьего войска - Антон Сироткин. Соответствующие указы президента России Владимира Путина опубликованы на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с федеральным законом от 5 декабря 2005 года "О государственной службе российского казачества" постановляю: утвердить Сироткина Антона Викторовича атаманом войскового казачьего общества "Черноморское казачье войско", - сказано в одном из документов.

Другим указом российский лидер назначил Виталия Владимировича Кузнецова атаманом Терского казачьего общества.