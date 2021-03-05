В Северной Осетии начали подготовку к новому туристическому сезону

В Северной Осетии состоялась рабочая встреча главы республики Вячеслава Битарова с вице-премьером Ахсарбеком Сабаткоевым и председателем комитета по туризму Заурбеком Кодзаевым, главной темой которой стала подготовка к летнему туристическому сезону.

Среди задач, поставленных на встрече руководителем региона, - подготовка к лету, создание качественной инфраструктуры и комфортных условий для гостей

"Северная Осетия - живописный уголок России с богатейшим культурным наследием и благоприятными природными условиями. Республика обладает уникальными рекреационными и бальнеологическими ресурсами. Мы ставим перед собой цели по развитию туризма: расширяем туристические маршруты, улучшаем инфраструктуру, готовим кадры", - написал Битаров в своем Instagram.

Также на встрече обсуждалось продвижение туристического продукта вне региона, сообщает портал "Республика Северная Осетия - Алания".