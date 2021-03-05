В Северной Осетии задержана банда автоугонщиков

У жительницы села Октябрьское Пригородского района Северной Осетии был угнан автомобиль. О преступлении 28-летняя автовладелица сразу сообщила в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники оперативно прибыли на место происшествия и ввели план "Перехват", что позволило за сутки найти троих соучастников преступления. В банду угонщиков входили молодые люди 28-29 лет, проживавшие в Правобережном районе. Преступники признали свою вину.

Машина была возвращена женщине. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы.