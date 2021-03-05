Врач назвал необычный способ отсрочить болезнь Альцгеймера

Замедлить развитие болезни Альцгеймера можно с помощью музыки и ароматерапии, сообщил заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"На ранних стадиях можно замедлить развитие болезни Альцгеймера. …Методами могут быть и музыкотерапия, и ароматерапия, и самые разнообразные методы кинезиотерапии. Например, музыка очень благоприятно воздействует на эмоциональное состояние человека, повышает настроение и нередко уменьшает тревожность. Она вызывает положительные изменения во многих отделах мозга и способствует улучшению когнитивных функций человека", - поделился врач.

У некоторых пациентов с болезнью Альцгеймера ослабевает обоняние, тогда может помочь ароматерапия - один из типов когнитивного тренинга человека.

"Тренировка запахами в этом смысле способствует замедлению прогрессирования заболевания. Часть нейронов погибают, но мы, давая определенные стимулы, заставляем другие активно работать. Для этого используется приятный набор ароматических средств", - добавил эксперт.

Кроме того, замедлить болезнь можно, если продолжать профессиональную деятельность, вести активную социальную жизнь, заниматься спортом и следить за давлением.