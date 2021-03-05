Птицеводческую фабрику открыли в Адыгее

Птицеводческая площадка открылась в Кошехабльском районе Адыгеи, сообщил глава Минсельхоза региона Анзаур Куанов.

Инвестиции в данную площадку составили более 520 млн рублей, передает ТАСС.

"На площадке планируется ежегодно выращивать ремонтный молодняк. Это позволит создать порядка 70 новых рабочих мест для населения района", - сказал министр.

Новая площадка стала для инвестора в Адыгее шестой по счету. Для содержания куриного молодняка были модернизированы 13 и построены еще семь корпусов. Общая площадь технологических мощностей составила 36,6 тыс кв м, это позволит выращивать здесь ежегодно 390 тыс голов ремонтного молодняка, уточнили в пресс-службе поставщика оборудования.