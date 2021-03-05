Дагестанским городам поможет заменить лифты Фонд ЖКХ

Фонд ЖКХ подтвердил заявку Дагестана на выделение 50 млн рублей для замены 100 лифтов в квартирных домах в трех городах региона, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Торжественная церемония подписания договора и дополнительного соглашения между Дагестаном и Фондом ЖКХ состоялась в Москве. В ней приняли участие председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин и врио главы региона Сергей Меликов.

"Согласно подписанным документам, в Махачкале, Каспийске и Кизилюрте в 2021 году будет заменено 100 лифтов в 28 многоквартирных домах, в которых проживают 8 тыс 259 граждан. На эти цели Фонд ЖКХ одобрил заявку в сумме 50 млн рублей", — говорится в сообщении.

Цицин подчеркнул, что замена лифтов позволит уже в текущем году улучшить условия проживания в домах.