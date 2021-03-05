"РусЛайн" открывает авиарейсы из Воронежа в Геленджик

С первым днем лета, 1 июня, авиакомпания "РусЛайн" открывает авиарейсы из Воронежа в курортный Геленджик, - сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Перелеты Воронеж- Геленджик будут выполняться один раз в неделю на самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел, летная программа запланирована до конца сентября, - передает "Интерфакс".

Авиакомпания "РусЛайн", которая выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском аэропорту "Внуково", ее парк состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел.