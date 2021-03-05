В Ставропольском театре драмы покажут "Обыкновенное чудо"

Скоро репертуар Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова пополнит новый спектакль – "Обыкновенное чудо" по пьесе Евгения Шварца в постановке художественного руководителя театра, режиссера, заслуженной артистки России Ирины Баранниковой.

Режиссер представит свое видение романтической истории, сохранив все положенные сказочные атрибуты – волшебства и чудесные эпизоды. Повествование подытожит вдохновляющая победа добра над злом.

В спектакле заняты заслуженные артисты России Александр Жуков, Ирина Баранникова, Борис Щербаков, Светлана Колганова, Почетный деятель искусств СК Владимир Лепа, а также популярные мэтры театра Мадина Шарипова, Владимир Петренко, Георгий Серебрянский и талантливая молодежь – артисты Константин Юрченко, Александра Сухарева, Бэлла Шахназарян, Константин Маковкин, Ольга Клочко и другие. Композитор – Игорь Тюков.