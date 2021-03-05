В мае на крымской трассе "Таврида" заработают первые АЗС

Уже в мае нынешнего года на федеральной трассе "Таврида", соединяющей восток Крыма с центром и юго-западом полуострова, заработают первые автозаправочные станции (АЗС), - сообщили в Минтрансе республики.

"Создание сети многофункциональных заправочных станций вдоль трассы "Таврида", в том числе и для зарядки электромобилей, поможет развитию современной инфраструктуры электротранспорта на территории полуострова", - отметила первый заместитель министра транспорта Крыма Татьяна Малий, передает "Интерфакс-Юг".

Первые АЗС введут на трассе компании "ТЭС" и "АТАН" - крупнейшие нефтетрейдеры Крыма.

Помимо автозаправок, в зоне их действия откроются места отдыха, кафе и рестораны, объекты ритейла, супермаркеты, а также туристско-информационные центры, где можно будет получить информацию об отдыхе на полуострове.