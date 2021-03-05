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Махачев "с радостью" подрался бы с Конором

Махачев &quot;с радостью&quot; подрался бы с Конором

Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев поделился желанием провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

"Конечно, я хотел бы подраться с Конором, с радостью. Но не думаю, что этот бой возможен на данном этапе, поскольку мне надо больше раскачаться, чтобы в Америке меня больше знали и бой лучше продался", - приводит слова Махачева Sports.ru.

По словам спортсмена, никакого эмоционального давления он не испытывает. "Такой же соперник, как и обычно", - сказал боец.

На UFC 259 Махачев сразится в поединке с Дрю Добером.

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Вестник Кавказа

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