Махачев "с радостью" подрался бы с Конором

Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев поделился желанием провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

"Конечно, я хотел бы подраться с Конором, с радостью. Но не думаю, что этот бой возможен на данном этапе, поскольку мне надо больше раскачаться, чтобы в Америке меня больше знали и бой лучше продался", - приводит слова Махачева Sports.ru.

По словам спортсмена, никакого эмоционального давления он не испытывает. "Такой же соперник, как и обычно", - сказал боец.

На UFC 259 Махачев сразится в поединке с Дрю Добером.