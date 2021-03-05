Двое мужчин регулярно обворовывали односельчан в Армении

Правоохранители раскрыли серию краж, совершенных в одном из сел Армавирской области, такое сообщение распространила пресс-служба полиции Армении.

Стражи порядка получили информацию о том, что два жителя села Хацик осуществили квартирную кражу. Их пригласили в отдел полиции. Во время следствия выяснилось, что молодые люди в последнее время проникли в несколько домов односельчан и украли у них разные суммы, пишет Sputnik Армения.

Во время преступлений хозяева были поблизости - в саду либо в другой части дома, но не замечали, что в дом кто-то забрался.

Кроме того, мужчины совершили кражи денег из семи автомобилей, шесть из которых принадлежат опять же их односельчанам.

На совести задержанных также оказалось еще несколько краж.

В полиции открыто уголовное дело, материал уже передан в Следственный комитет.