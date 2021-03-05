На Дону будет построен завод строительных металлоконструкций

В Ростовской области заработает завод по производству строительных металлических конструкций, который возведет ООО "Зверевский завод металлических конструкций" (ЗЗМК), - сообщает управление информационной политики правительства региона.

Предприятие, которое построят в течение 8 лет, будет производить 6 тыс т металлоизделий в год. Общая стоимость проекта - 124,2 млн рублей, - передает "Интерфакс-Юг".

ЗЗМК в нынешнем году станет резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Зверево", - отмечается в сообщении.