В России отменен обязательный перевод пожилых сотрудников на "удаленку"

Перевод на удаленный режим сотрудников в возрасте 65 лет и старше с первого апреля приобретает в России рекомендательный характер, ранее эта мера была обязательной. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем говорится, что работодателям рекомендуется, исходя из ситуации с COVID-19, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в рамках мер по охране здоровья граждан "осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу" согласно трудовому законодательству РФ.

Постановление начинает действовать 1 апреля.