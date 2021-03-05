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В России отменен обязательный перевод пожилых сотрудников на "удаленку"

В России отменен обязательный перевод пожилых сотрудников на &quot;удаленку&quot;

Перевод на удаленный режим сотрудников в возрасте 65 лет и старше с первого апреля приобретает в России рекомендательный характер, ранее эта мера была обязательной. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем говорится, что работодателям рекомендуется, исходя из ситуации с COVID-19, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в рамках мер по охране здоровья граждан "осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу" согласно трудовому законодательству РФ.

Постановление начинает действовать 1 апреля.

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Вестник Кавказа

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