Первый космический отель США планируют открыть в 2027 году

В 2019 году калифорнийская компания Gateway Foundation обнародовала планы о создании отеля наподобие круизного лайнера, который сможет воспарить над Землей, передает CNN. Футуристическая концепция из 24 модулей, соединенных лифтовыми шахтами, объединенными в колесо, вращающееся вокруг Земли, на тот момент была названа ”Станцией Фон Брауна”. Станция должна была быть полностью введена в эксплуатацию к 2027 году. Через два года у отеля появилось новое название ”Станция Вояджер”. Его построит Orbital Assembly Corporation, новая компания, которой управляет бывший пилот Джон Блинкоу, возглавляющий Gateway Foundation.

В недавнем интервью CNN Блинкоу объяснил, что были некоторые задержки, связанные с Covid-19, но ожидается, что строительство космического отеля начнется в 2026 году, а пребывание в космосе может быть реализовано к 2027 году. ”Мы пытаемся донести до сознания общественности, что золотой век космических путешествий не за горами. Он приближается, причем очень быстро”, - сказал Блинкоу.

Визуализация того, как может выглядеть отель, позволяет предположить, что интерьер не отличается от роскошного отеля на Земле, но виды из иллюминаторов гораздо более захватывающие.

Когда два года назад была представлена первоначальная концепция, старший дизайнер-архитектор в Orbital Assembly Corporation Тим Алаторре сказал CNN, что эстетика отеля была навеяна фильмом Стэнли Кубрика ”2001: Космическая одиссея”, который он назвал ”почти идеальной дорожной картой для того, чего делать не стоит”. "Думаю, что целью Стэнли Кубрика было подчеркнуть разрыв между технологиями и человечеством, и поэтому он целенаправленно сделал станции и корабли очень стерильными, чистыми и как будто чужеродными”, - сказал Алаторре.

Его команда хочет привнести в космос кое-что с Земли с помощью теплых люксов, шикарных баров и ресторанов. Гости, находясь в космосе, будут пользоваться обычной кроватью и душем. Это не значит, что отель будет игнорировать новизну пребывания в космосе. В ресторане отеля планируется подавать традиционную "космическую еду”, сублимированное мороженое, например. Кроме того, по словам Алаторре, будут предложены развлекательные мероприятия, которые ”подчеркнут тот факт, что что-то можно сделать на Земле, а что-то нет”. Из-за невесомости и пониженной гравитации можно будет прыгать выше, поднимать тяжелые предметы и бегать так, как нельзя на Земле.

Как будет работать физика космического отеля?

Алаторре сказал CNN Travel, что вращающееся колесо будет создавать имитацию гравитации: ”Станция вращается, выталкивая содержимое станции по периметру станции, почти так же, как если бы вращали ведро с водой: вода выталкивается в ведро и никуда не девается”. Алаторре объяснил, что рядом с центром станции нет искусственной гравитации, но по мере движения за пределы станции, ощущение гравитации будет усиливаться.

Изначальное название отеля - дань уважения проектам 60-летней давности Вернера фон Брауна, аэрокосмического инженера, который первым разработал ракетные технологии сначала в Германии, а затем в США. Живя в Германии, фон Браун участвовал в нацистской программе разработки ракет, поэтому назвать космический отель его именем было довольно спорным решением. Отчасти поэтому название было изменено.

”Станция на самом деле не о нем. Мы используем его дизайн, мы уважаем его вклад в науку и космос, - сказал Блинкоу. - Но ”Станция Вояджер” - гораздо более подходящее название. Это будущее. Мы не хотим, чтобы название вызывало какие-либо спорные ассоциации”.

Космический туризм становится все более актуальной темой, и несколько компаний стремятся стать пионерами в этой сфере - от Virgin Galactic до SpaceX Илона Маска. Система StarShip от SpaceX может помочь поднять станцию Voyager с земли. ”Пока что SpaceX не является нашим партнером, но в будущем мы рассчитываем на сотрудничество с ними”, - сказал Блинкоу.

На данный момент космический отель не озвучивает стоимость проживания, но очевидно, что цена будет высокой. Virgin Galactic, например, планирует запускать пассажиров в суборбитальное пространство по цене $250 тыс. с человека за раз. Однако команда, отвечающая за разработку ”Станции Вояжер”, заявила, что надеется в сделать пребывание в отеле эквивалентным ”круизу или поездке в Диснейленд”.

”Культура звездолетов”

Хотя ”Станция Вояджер”, пожалуй, самая яркая из разработок компании Orbital, на самом деле это лишь одна из граней их космических амбиций. Команда надеется построить исследовательские станции и открыть для себя возможности космического туризма и коммерции. ”Мы разрабатываем инструменты и оборудование прямо сейчас, чтобы в сжатые сроки создать необходимые структуры”, - сказал Блинкоу. Государственные и частные компании могут использовать модули для обучения экипажей, ”направляющихся на Марс, Луну и другие планеты”, заявил Алаторре.

Следующим этапом в процессе разработки проекта ”Станции Вояджер” станет привлечение большего числа инвесторов и продолжение наземных испытаний. Конечная цель, как сказал Алаторре еще в 2019 году, состоит в том, чтобы ”создать культуру звездолетов, с помощью которых люди будут отправляться, жить и работать в космосе. Люди этого хотят и соответствующий спрос есть”.