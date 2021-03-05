Украина попросила США о всеобъемлющих санкциях против России (и "Северного потока-2")

Власти Украины призывают администрацию американского президента Джо Байдена ввести против России "новый всеобъемлющий санкционный режим", который бы подразумевал в том числе ограничения против газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила замглавы офиса президента Владимира Зеленского Юлия Свириденко в ходе видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.

По ее словам, для Киева важно, чтобы США примкнули к переговорам по ситуации на юго-востоке Украины в нормандском и минском формате, так как это повысит их эффективность. Свириденко также выразила уверенность, что Америка, Евросоюз и Украина должны сотрудничать в области защиты свободы и демократии.

Политик добавила, что Украина стремится к наращиванию военного сотрудничества с США, а также отметила необходимость бороться с киберугрозами, фейками и пропагандой.

"Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима. Было бы замечательно, если бы санкции касались и "Северного потока-2". Прекращение этого проекта критически важно для нас", - цитирует Свириденко ТАСС.