Турция хочет сама обеспечивать себя газом

На территории площадью 10 000 квадратных метров в Черном море будет проведен сейсмический анализ с целью поиска новых месторождений природного газа, заявил министр энергетики Турции Фатих Дёнмез, передает турецкая "Хюрриет". ”Мы планируем пробурить новую разведочную скважину на одном из газовых месторождений, у которого, предположительно, есть потенциал, - сказал Дёнмез. Он добавил, что завершены глубоководные сейсмические исследования углеводородных ресурсов на площади 250 квадратных километров в акватории Турции.

”В настоящее время ведутся сейсморазведочные 3D-работы”, - сказал он, подчеркнув, что возможны изменения в сторону увеличения или уменьшения ранее объявленных 405-миллиардных запасов природного газа на месторождении ”Сакарья”.

”Кануни” отправится в плавание в апреле

Первое турецкое буровое судно ”Фатих” в прошлом году обнаружило крупнейшее в стране газовое месторождение. Событие стало самым масштабным открытием газа на шельфе в мире в 2020 году. Природный газ из недавно открытой скважины ”Туна-1”, которая находится примерно в 170 км от побережья Зонгулдака, будет доставляться на берег Турецкой государственной нефтегазовой компанией (TPAO).

”Мы пробурим еще 30-40 скважин на газовом месторождении ”Сакарья”. Газ на берег мы будем доставлять как минимум двумя трубопроводами”, - сказал Дёнмез.

”Фатих” продолжает бурение оценочных скважин в регионе, первая из которых была завершена на месторождении ”Туркали-1” в январе. Сейчас буровое судно работает на второй скважине ”Тюркали-2”, находящейся на глубине более 3000 метров.

По словам министра, третье буровое судно Турции ”Кануни” присоединится к бурению в апреле, месяце после завершения подготовительных работ в порту Филиос. Пополнив флот Министерства энергетики Турции, ”Кануни” в ноябре 2020 года отправился из Стамбула в Черное море.

Второе буровое судно страны, ”Явуз”, проводит разведочные работы в Средиземном море в сотрудничестве с сейсмическими кораблями, в том числе исследовательским судном ”Оруч Рейс”.

Пик производства ожидается в 2028 году

Согласно отчету по оценке воздействия на окружающую среду, опубликованному в феврале, новые трубопроводы будут подключены к наземному газоперерабатывающему предприятию в порту Филиос в северной провинции Зонгулдак.

Индустриальная зона, принадлежащая Министерству промышленности и технологий, будет передана в пользование TPAO, сказал Дёнмез. ”К 2023 году мы доставим газ на берег”, - заявил он.

На первом этапе проекта, начиная с первого квартала 2023 года, на газовом месторождении ”Сакарья” будет добываться в общей сложности 10 миллионов кубометров природного газа в сутки с шести до десяти скважин. Этот объем пойдет по трубопроводу в Филиос, где будет обрабатываться для обеспечения уровня давления, соответствующего давлению газа турецкой компании Petroleum Pipeline Company (BOTAŞ). BOTAŞ затем распределит газ среди своих конечных потребителей.

Завод будет перерабатывать около 3,5 миллиардов кубометров природного газа с месторождения ”Сакарья” в год, чтобы обеспечить потребление природного газа в Турции на уровне 50 млрд кубометров в год.

Общая суточная добыча на месторождении примерно с 30 до 40 скважин достигнет 40 млн кубометров в течение второй фазы проекта, начиная с 2023 года.

В 2028 году месторождение войдет в фазу плато, когда добыча природного газа в Турции достигнет почти 15 млрд кубометров в год, что позволит стране удовлетворить значительную часть своих потребностей в газе. Сейчас Турция импортирует большую часть газа из России, Азербайджана и Ирана по трубопроводам. Почти треть потребностей страны в газе удовлетворяется за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ), в основном из Катара, Алжира, США и Нигерии. В 2019 году Турция заплатила за импорт газа около $12 млрд.