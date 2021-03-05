Казахстанские школьники изобрели "умное" окно для безопасности детей

Актюбинские школьники придумали "умное" окно, которое позволит защитить маленьких детей от выпадения. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Юные изобретатели планируют запатентовать свое изобретение, чтобы такие "умные" окна можно было устанавливать не только в жилых домах, но и в школах и детсадах, передает телеканал AstanaTV.

Школьник-изобретатель пояснил, что специальные ультразвуковые датчики встраиваются в стекла и реагируют на появление ребенка у открытого окна и закрывают его. Снова открыть окно можно только после введения пароля.