Донские авиаторы открывают новые направления

С переходом на весенне-летнее расписание полетов авиакомпания "Азимут", базирующаяся в аэропорту Платов, с 28 марта начнет выполнение рейсов из Ростова-на-Дону в Воронеж, а также из Сочи в Махачкалу, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Рейс в Воронеж будет выполняться два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Вылет из Ростова-на-Дону - в 16:40, посадка в Воронеже - в 17:45. Вылет в обратном направлении - в 18:35, посадка в Ростове-на-Дону - в 19:40, передает "Интерфакс".

Рейс из Сочи в Махачкалу будет летать два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Вылет из Сочи - в 18:05, посадка в Махачкале - в 19:15. Вылет из Махачкалы - в 20:00, посадка в Сочи - в 21:05, время – местное, говорится в сообщении.