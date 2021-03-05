Адыгея форсирует строительство жилья

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сегодня провел заседание президиума правительственной комиссии, посвященное развитию регионов, в ходе которого глава Адыгеи Мурат Кумпилов отчитался реализации в регионе нацпроекта "Жилье и городская среда".

В этом году введут около 300 тыс кв м жилья, строительством которого занимаются 34 застройщика. Также в течение пяти лет в республике построят 150 многоквартирных домов, разрешения на их строительство уже выданы, - сообщил Кумпилов, передает портал Юга.ру.

Продвигается работа по индивидуальной программе социально-экономического развития: разработана документация для почти 1,8 тыс участков в Майкопе, выдаваемых многодетным семьям, для создания там инженерной инфраструктуры.

Кроме того, в республике раньше срока завершат программу по переселению граждан из ветхого жилья, - добавил глава Адыгеи.