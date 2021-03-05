Российские банки будут инвестировать в развитие СКФО

Крупные российские банки будут активнее финансировать инвестиционные проекты на Северном Кавказе, - сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"На прошлой неделе обсуждали позицию с крупными банками ...Они не очень охотно кредитуют экономику Северного Кавказа. Одна из целевых задач, на наш взгляд, как раз привлечь их сюда, может быть, совместными усилиями с учетом потенциала наших институтов развития для повышения эффективности инвестиционных проектов", - рассказал Назаров, передает "Интерфакс-Юг".

Без привлечения в СКФО банковского капитала сложно говорить о развитии, а решение этого вопроса необходимо прорабатывать с учетом предложений регионов, - добавил замглавы Минэкономразвития РФ.