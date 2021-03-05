В России разработали антидот к коронавирусу

Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о том, что российские ученые завершают исследование препарата "Мир-19", антидота к коронавирусу.

Она отметила, что препарат снижает вирусную нагрузку в 10 тыс раз. "На добровольцах исследование практически завершено, - сказала она. - Мы не видели никаких побочных серьезных действий, несерьезных тоже не видели ни системных, ни локальных", - цитирует ее РИА Новости.

В ближайшее время начнется вторая фаза исследований, в которой будут участвовать пациенты с коронавирусом.