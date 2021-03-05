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Москва предложила провести неофициальную встречу участников СВПД и США

Москва предложила провести неофициальную встречу участников СВПД и США

Москва призывает в максимально сжатые сроки провести встречу по возвращению Америки в сделку по иранской ядерной программе и восстановлению обязательств ИРИ в рамках СВПД, такое заявление сделал постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, начинать необходимо "как можно быстрее" и "заняться делом", поскольку события, происходившие на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, остались позади.

"Наверное, нужна неофициальная встреча в составе нынешних участников ядерной сделки и США с тем, чтобы начать разговор. В принципе это вполне вероятно, но необходимо прояснить некоторые детали, поскольку тема очень чувствительна, особенно для Ирана", - пояснил дипломат.

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