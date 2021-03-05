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Захарова пообещала конструктивную реакцию России на позитивные сигналы США

Захарова пообещала конструктивную реакцию России на позитивные сигналы США

Москва будет конструктивно реагировать на позитивные сигналы со стороны Вашингтона, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

По ее словам, РФ "видит" отношения между Россией и Америкой как равноправное, взаимоуважительное и взаимовыгодное партнерство.

Дипломат отметила, что в то же время Россия не может не видеть шаги, которые совершает Евросоюз, часто под давлением США.

"Мы не отказывались от взаимодействия даже в самые сложные моменты, поэтому уж тем более на позитивные сигналы будем реагировать конструктивно", - заверила Захарова.

Она добавила, что, с другой стороны, невозможно бесконечно наблюдать регулярные недружественные действия, которые Вашингтон совершает по отношению к Москве, поэтому, если такие сигналы начнут соответствовать "логике разрушения и разрыва вот этой ткани двустороннего взаимодействия", то тогда Россия также воспримет это как руководство к действию.

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Вестник Кавказа

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