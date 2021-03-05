Захарова пообещала конструктивную реакцию России на позитивные сигналы США

Москва будет конструктивно реагировать на позитивные сигналы со стороны Вашингтона, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

По ее словам, РФ "видит" отношения между Россией и Америкой как равноправное, взаимоуважительное и взаимовыгодное партнерство.

Дипломат отметила, что в то же время Россия не может не видеть шаги, которые совершает Евросоюз, часто под давлением США.

"Мы не отказывались от взаимодействия даже в самые сложные моменты, поэтому уж тем более на позитивные сигналы будем реагировать конструктивно", - заверила Захарова.

Она добавила, что, с другой стороны, невозможно бесконечно наблюдать регулярные недружественные действия, которые Вашингтон совершает по отношению к Москве, поэтому, если такие сигналы начнут соответствовать "логике разрушения и разрыва вот этой ткани двустороннего взаимодействия", то тогда Россия также воспримет это как руководство к действию.