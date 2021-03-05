Бахрушинский музей примет выставку театрального художника из Махачкалы

Завтра в Бахрушинском музее в Москве открывается выставка театральных работ художника и сценографа Эдуарда Путерброта, более 20 лет работавшего в национальных театрах Дагестана.

"Бахрушинский музей совместно с Музеем истории Махачкалы представляют персональную выставку театральных работ художника. Новаторство и универсальная одаренность Эдуарда Путерброта во многом определили развитие современного искусства Дагестана. Сценография, живопись, графика, плакат, скульптура, мелкая пластика - во всем присутствует эксперимент и "напор играющего интеллекта" большой незаурядной личности", - говорится в сообщении пресс-службы Бахрушинского музея, передает "Это Кавказ".

На выставке покажут более 100 работ художника: эскизы костюмов с авторскими пометками, эскизы декораций, афиши к спектаклям, фото- и видематериалы о нем, а также полумакет сцены, чертежи и наброски, описывающие процесс работы над спектаклем.

Экспонаты будут показаны широкому зрителю впервые – большинство из них хранится в собрании семьи художника.

Выставка будет работать с 6 марта по 4 апреля в филиале Бахрушинского музея, Доме-музее М.Н. Ермоловой, - отмечается в сообщении.

