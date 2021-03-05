Грузия ждет американскую вакцину 22 марта

Минздрав Грузии сегодня провел телефонную консультацию с головным офисом Pfizer, а также с представителями платформы COVAX, - сообщила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

"По предварительной информации, американская вакцина от коронавируса будет доставлена в Грузию ​​22 марта, а значит, программа вакцинации по направлению Pfizer начнется до конца марта", - заявила замминистра, передает Грузия Online.

В ходе консультаций были оговорены дополнительные условия на поставку вакцины, Pfizer запросил требования "холодной цепи", а также конкретную информацию о центрах, куда вакцина будет доставлена ​​из аэропорта, и информацию о местах вакцинации, добавила Габуния.