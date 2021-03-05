Минэкономразвития рассказало, когда инфляция выйдет на пик в России

Министерство экономического развития России рассчитывает, что пик годовой инфляции придется на март, после чего темпы роста цен начнут снижаться, об этом идет речь в обзоре министерства "Картина инфляции. Март 2021 года".

"По оценке Минэкономразвития России, по итогам марта ожидается замедление инфляции в помесячном выражении до 0,5-0,6% м/м. В годовом выражении инфляция сохранится на уровне, близком к текущему", - цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что годовая инфляция в РФ в прошлом месяце ускорилась до 5,67% после 5,19% в январе, а в месячном выражении рост потребительских цен достиг 0,78%.